MERCATO SAN SEVERINO. DALLA REGIONE CAMPANIA 30.000 EURO PER SAN SEVERINO YOUNG ART

“Sanseverino Young Art, dopo la I edizione di respiro regionale tenutasi quest’anno nella nostra Città, si appresta ad estendere a livello nazionale l’edizione 2024. Un progetto, sul quale abbiamo scommesso e che ha già ricevuto i prestigiosi patrocini del Senato della Repubblica e del Ministero della cultura, ottiene un importante riconoscimento dalla Regione Campania.”

Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

Nella Legge di Bilancio 2024 della Regione Campania c’è, tra gli altri, un importante provvedimento che riguarda la nostra Città ed, in particolare, il mondo della cultura e dei giovani. Grazie ad un emendamento a firma dell’On. Franco Picarone, per il 2024, sono stati stanziati 30.000 euro di finanziamento regionale per sostenere la seconda edizione di Sanseverino Young Art, evento che coinvolgera’ tutto il mondo dei Licei Artistici e dei Licei musicali d’Italia. La bontà della nostra iniziativa culturale, che nel corso del tempo sta crescendo, è stata riconosciuta dalla Regione Campania alla quale va il nostro ringraziamento: la prossima edizione di Sanseverino Young Art, dunque, sarà ancora piu’ bella ed intrigante.