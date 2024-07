MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “CAMPI ESTIVI GRATUITI ANCHE PER QUESTA ESTATE”

“Anche quest’anno il Comune di Mercato San Severino, a titolo completamente gratuito, ha organizzato il Campo Estivo, riservato ai bambini con un’età compresa tra i 6 ed i 10 anni, con tutta una serie di iniziative che hanno visto i nostri ragazzi, da lunedi’ 1 luglio, cimentarsi con esperienze molto creative come la visita in aziende agricole, la scoperta della monta di un cavallo ed anche una giornata trascorsa in piscina. RE…STATE CON NOI si conferma un appuntamento molto atteso dalle famiglie del territorio che, senza alcuna spesa, hanno la possibilità di far trascorrere ai propri figli giornate di vacanza e di condivisione con i propri coetanei”. Lo dichiara Antonio Somma, Sindaco di Mercato San Severino. “RE…STATE CON NOI”, sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali Assunta Alfano, “è la conferma della grande attenzione che la nostra amministrazione rivolge, da sempre, ai ragazzi. L’edizione 2024 è stata realizzata grazie, soprattutto, al contributo fondamentale delle Associazioni del Comune di Mercato San Severino, con il prezioso lavoro quotidiano del nostro Ufficio Politiche Sociali, che ci hanno consentito di mantenere la gratuità del servizio, arricchendolo di nuovi appuntamenti per i ragazzi”

