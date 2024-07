ANTONIO IANNONE (FDI): “AL NETTO DI PAGLIACCIATA DE LUCA-MARINO, GOVERNO HA MANTENUTO IMPEGNI”

“Mentre Stanlio e Ollio sono ancora in riunione, il CIPESS ha deliberato a favore della Regione Campania l’assegnazione di 388,5 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per permettere ai comuni di completare gli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2023. Al netto della pagliacciata di De Luca e Marino, mi complimento con il Governo e il ministro Fitto perché è stato puntualmente rispettato l’impegno preso con i sindaci campani”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

