MERCATO SAN SEVERINO. NUOVI FINANZIAMENTI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL COMUNE

570mila euro di finanziamento, suddiviso in tre misure, sono stati assegnati al Comune di Mercato S.Severino per l’esecuzione del processo di transizione digitale da avviare nell’ente.

L’importo va a sommarsi ai 94mila euro di recente ottenuti sempre sul versante dei servizi digitali ed il miglioramento dell’accesso da parte dei cittadini.

La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione segue l’approccio del cosiddetto “cloud first”, ovvero la migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso uno spazio d’archiviazione in rete: un cambiamento che porterà a servizi più sicuri e integrati.

«Quella della transizione digitale è una delle mission del PNRR ed una sfida decisiva per la PA – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – destinata a favorire l’efficienza e l’efficacia dei processi, una sempre maggiore trasparenza e qualità dei servizi al cittadino e lo sviluppo di nuove competenze e nuove opportunità di lavoro».

