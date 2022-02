MICHELE ALBANESE (DG MONTE PRUNO) OSPITE DELLA TRASMISSIONE RESTART DI RAI 2

Breve, per rispettare i tempi televisivi, ma incisivo, l’intervento del Direttore Generale Michele Albanese nel servizio della giornalista Laura Placenti della nota trasmissione ReStart andato in onda ieri sera su Rai 2 per parlare delle problematiche legate al Superbonus 110%. Il Direttore Albanese, nel focalizzare il suo breve intervento sui punti più d’impatto per il pubblico, e

nel confermare il blocco delle erogazioni dei crediti fiscali in attesa di novità da parte Governo, ha fatto presente quanto è importante finanziare, in questo particolare momento, questa misura lasciando ben intendere che la nostra Bcc è attiva e presente sull’argomento e che la Banca Monte Pruno, su un Plafond di 20 milioni di euro ne ha già erogato oltre 14. Chiaro nel mettere in evidenza anche il rischio per le banche in caso di sequestro di eventuali “corpo di reato” relativi ai crediti oggetti di truffe.

