MICHELE DE PASCALE CANDIDATO PRESIDENTE IN EMILIA ROMAGNA: LE SUE ORIGINI NELLA VALLE DELL’IRNO

Ha origini salernitane, precisamente della Valle dell’Irno, Michele De Pascale, attuale Sindaco di Ravenna, Presidente Nazionale dell’Upi, l’Unione delle Province d’Italia, candidato del centro sinistra per le prossime elezioni in Emilia Romagna, per la successione al Presidente Bonaccini, eletto, di recente, europarlamentare. De Pascale, una lunga esperienza come amministratore locale, esponente del Partito Democratico, adesso guarda alla prossima tornata elettorale per le Regionali in Emilia Romagna da vero protagonista, con l’obiettivo chiaro di mantenere la Regione nelle mani del centro sinistra e dare continuità al progetto di Stefano Bonaccini.

