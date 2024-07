ANTONIO IANNONE (FDI): “SUL METRO’ MARE CILENTO PER SECONDO ANNO FLOP DE LUCA”

“Dopo la tragicommedia dello scorso anno con un servizio partito a stagione balneare finita sono stati capaci di avviarsi sulla stessa strada anche quest’anno. Hanno iniziato a parlarne a marzo ma siamo a metà luglio e il servizio di collegamento via mare con il Cilento non c’è. Un nuovo flop che è solo la summa della mancanza di politiche per lo sviluppo turistico del Cilento. Dopo 9 anni di De Luca in Regione siamo ancora a queste macchiette. Ma tanto ora c’è da cavalcare l’onda della propaganda dell’aeroporto fa niente se intorno c’è il deserto e la mancanza completa di politiche turistiche per la parte sud della provincia, azioni di promozione e percorsi turistici da proporre per orientare flussi turistici”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.

