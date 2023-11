MIMMO RAIMONDO CONFERMATO ALLA GUIDA DEL CONSORZIO MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA

L’imprenditore salernitano Mimmo Raimondo è stato confermato, ancora una volta, alla guida del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana.

Nella seduta di insediamento del CdA, si è tenuta la votazione per i vertici del Consorzio. Oltre che per Raimondo, la conferma è arrivata anche per la vicepresidente in quota trasformatori, Silvia Mandara, mentre cambia il vicepresidente per gli allevatori, ruolo affidato a Davide Letizia.