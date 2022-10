MINISTERI, SOTTOSEGRETARI, PRESIDENTI DI COMMISSIONE: LA CORSA DEI PARLAMENTARI DI CENTRO DESTRA

Con la seconda convocazione di Camera e di Senato, da oggi, sarà anche piu’ chiaro il futuro dei parlamentari di centro destra, eletti in Provincia di Salerno, all’interno della maggioranza di quello che dovrebbe essere il Governo di Giorgia Meloni. A cominciare dal deputato Edmondo Cirielli, che negli ultimi 5 anni è stato Questore alla Camera dei Deputati, per il quale da piu’ parti di parla di un importante incarico nel futuro Governo. Sempre alla Camera dei Deputati, per Fratelli d’Italia, Imma Vietri è in attesa di conoscere la commissione o le commissioni nelle quali sarà impegnata mentre al Senato Antonio Iannone è nel gruppo dei possibili Presidenti di Commissione. Per la Lega c’è il deputato Attilio Pierro che guida la pattuglia dei leghisti campani insieme al collega Zinzi ed al Senatore Cantalamessa: probabile che ci sia un incarico da assegnare tra coloro i quali, in Campania, hanno sostenuto il partito di Matteo Salvini. Infine, da comprendere il ruolo di Pino Bicchielli, deputato di Noi Moderati che potrebbe anche finire all’interno dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

