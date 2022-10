PROVINCIALI 2022. GIOVEDI’ 20 RIUNIONE DEI SEGRETARI PROVINCIALI DEL CENTRO DESTRA

L’appuntamento è per giovedi’ 20 Ottobre, alle 18:00, nella sede provinciale di Fratelli d’Italia dove i segretari provinciali dei partiti del centro destra proveranno a mettere insieme idee ed uomini per indicare il nome del candidato alla Presidenza della Provincia per le elezioni del prossimo 20 Novembre. Un mese esatto di lavoro per Alberico Gambino (Fdi), Giuseppe Ruberto (Forza Italia) ed Attilio Pierro (Lega): prima c’è da individuare il nome del candidato (che deve essere necessariamente un sindaco), poi il lavoro per la raccolta delle firme per il sostegno della candidatura ed infine la campagna elettorale tra i primi cittadini ed i consiglieri comunali dei 158 Comuni della Provincia di Salerno. Una campagna elettorale difficile e complicata per il Centro Destra dopo il botto delle politiche perchè questa volta, a votare, non saranno i cittadini ma solo gli amministratori locali.

