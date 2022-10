PROVINCIALI 2022. FRANCO ALFIERI E’ UFFICIALMENTE IL CANDIDATO DEL CENTRO SINISTRA

Franco Alfieri, qualora ce ne fosse stato bisogno, è il candidato ufficiale del Centro Sinistra per le Provinciali 2022, in programma per il prossimo 20 Novembre. Il nome dell’attuale sindaco di Capaccio, nel pomeriggio di ieri, è stato fatto nel corso della riunione che si è tenuta all’interno della sede del Partito Democratico di Salerno, alla presenza anche dell’ex segretario Pd Nicola Landolfi. Alfieri, dunque, sarà il candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno per tutto il centro sinistra e, nelle prossime ore, partirà anche la raccolta delle firme necessarie a presentare la candidatura presso gli Uffici Elettorali di Palazzo Sant’Agostino.

