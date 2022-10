ROBERTO CELANO (FI): “IN CAMPANIA NON CI SONO SOLDI PER LE CURE MA SI TROVANO QUELLI PER LE MANIFESTAZIONI”

“In una regione in cui non ci sono risorse per le cure mediche ed trasporti pubblici sono inefficienti, impegnare 300.000 euro per favorire la riuscita di una manifestazione per la pace, appare una indecenza non accettabile.”

Lo scrive Roberto Celano, Coordinatore Regionale di Forza Italia per gli Enti Locali.

L’Assessore Fortini, invece di preoccuparsi delle difficoltà dei discenti di raggiungere col trasporto pubblico i plessi scolastici con tempestività e di rientrare presso le proprie abitazioni senza attese interminabili, si preoccupa, a quanto si legge, addirittura di chiamare personalmente i Presidi per chiedere di “favorire” presso i propri Istituti una giornata di vacanza a scuola, mettendo a disposizione bus e risorse, per agevolare ampia partecipazione ad una manifestazione che ha assunto chiari connotati politici. La condotta del Governatore e dell’Assessore Fortini appare fortemente deprecabile e meriterebbe di essere attenzionata dalle Istituzioni demandate al controllo, anche contabile, perché, in particolare in momenti di estrema difficoltà per le famiglie, è inammissibile ed intollerabile che si distraggano risorse pubbliche da finalità Istituzionali e da investimenti destinati all’interesse collettivo per continuare a foraggiare immagine e consenso!