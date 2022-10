PINO BICCHIELLI (NM): “FORTINI CHIAMA LE SCUOLE ? INTERVENGA CORTE DEI CONTI”

“Se la notizia dell’assessore Fortini fosse confermata, saremmo di fronte ad un episodio gravissimo”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, deputato di Noi Moderati, in merito all’indiscrezione di queste ultime ore che vedrebbe l’assessore regionale all’Istruzione contattare personalmente i dirigenti scolastici per chiedere loro di organizzare autobus in occasione della Manifestazione per la Pace, con costi a carico della Regione. “Non c’è limite al peggio, la maggioranza deluchiana riesce sempre a sorprendere, in negativo sia chiaro: e questo è solo l’ultimo episodio di una lunga deriva che con la strumentalizzazione di un fatto grave come una guerra sta arrivando a toccare il fondo – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli -. Oltre all’incredibile iniziativa di coinvolgere le scuole in una manifestazione politica camuffata, forse sarebbe il caso di interessare della vicenda la Corte dei Conti, visto che anche questa volta si tratterebbe di soldi dei contribuenti. Credevamo di aver visto tutto – conclude Bicchielli -, ma ci eravamo sbagliati”.

Share on: WhatsApp