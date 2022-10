L’INDISCRETO. NELLA SEDE DEL PD ARRIVA IL BEN SERVITO PER MICHELE STRIANESE

Alla fine il tanto atteso incontro c’è stato: nella sede provinciale del Partito Democratico, i vertici del Pd della Provincia di Salerno insieme al deputato Piero De Luca hanno comunicato a Michele Strianese che non sarà piu’ lui il Presidente della Provincia. Una riunione molto attesa che aveva anche creato vane aspettative da parte dell’attuale Sindaco di San Valentino Torio che sperava, ancora, di avere la meglio sul nome di Franco Alfieri. Alla vigilia di quello che è stato il suo ultimo Consiglio Provinciale, per Michele Strianese è arrivato il ben servito, un licenziamento politico in tutto e per tutto che apre la strada alla candidatura, e con ogni probabilità alla vittoria, del sindaco di Capaccio Franco Alfieri.

Share on: WhatsApp