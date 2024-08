MONTECORVINO ROVELLA. DALLA REGIONE I FONDI PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Arrivano, ancora una volta, buone notizie per il Comune di Montecorvino Rovella: il centro dei Picentini, guidato dal Sindaco Martino D’Onofrio, ha, infatti, ottenuto un un finanziamento regionale per l’adozione del P.E.B.A. (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

Il finanziamento regionale permetterà all’amministrazione comunale di Montecorvino Rovella di adottare lo strumento fondamentale per pianificare e promuovere interventi volti a migliorare l’accessibilità delle aree urbane, rendendo gli spazi pubblici più fruibili per tutti.

“Questo finanziamento rappresenta un’opportunità significativa per il nostro comune. Con il P.E.B.A., potremo pianificare interventi mirati a rendere Montecorvino Rovella più accessibile e accogliente per tutti i cittadini. È un impegno che ci assumiamo con grande responsabilità, per costruire una comunità che non lasci indietro nessuno.” dichiarano il sindaco, Martino D’Onofrio, e l’assessore alla Viabilità, Milena Salvatore.