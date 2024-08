REGIONALI 2025. LE CIVICHE DI DE LUCA: PRIME RIUNIONI NEL FINE SETTIMANA A SALERNO

Sono in programma, a Salerno, nel corso del prossimo fine settimana le prime riunioni con tutti gli esponenti politici delle province della Campania, per iniziare a mettere nero su bianco i nomi per le civiche che dovrebbero accompagnare il Presidente della Regione De Luca nelle prossime elezioni regionali del 2025.

Da Avellino e Benevento, in modo particolare, arriveranno i primi candidati o aspiranti tali per valutare le opportunità di una candidatura in una delle due civiche che, salvo cambiamenti di programma, saranno De Luca Presidente e Campania Libera.

Intanto proseguono i tentativi per un incontro, a breve, tra il Presidente De Luca e la Segretaria del Pd Elly Schlein che, in questi giorni, pero’, è impegnata con le trattative per la scelta dei candidati alle Regionali in Umbria ed in Liguria.