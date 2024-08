REGIONALI 2025. IN PROVINCIA DI AVELLINO D’AGOSTINO A CACCIA DEI CANDIDATI PER FORZA ITALIA

Chiusa la pausa estiva, per Antonio D’Agostino, neo Coordinatore Provinciale di Forza Italia Avellino, si tornerà al lavoro per mettere a punto adesioni al partito degli Azzurri in vista della prossima tornata per le Regionali 2025. D’Agostino, voluto alla guida di FI Avellino direttamente dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, già nei prossimi giorni potrebbe annunciare le prime novità all’interno del partito. D’Agostino, tra l’altro, in alcuni colloqui avuti con i dirigenti provinciali di Forza Italia Avellino, ha anche ribadito di non avere alcuna velleità elettorale per le prossime Regionali, guardando, invece, con grande attenzione all’appuntamento con le elezioni Politiche del 2027.

