EDMONDO CIRIELLI AD AGENZIA NOVA: “IL PIANO MATTEI E’ ENTRATO NELLA TESTA DEI NOSTRI PARTNER”

Il Piano Mattei è “entrato bene nella testa dei partner dell’Italia” e i benefici che potranno derivarne sono stati ampiamente e bene illustrati anche durante i lavori del Meeting di Rimini. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che ieri ha partecipato a due panel organizzati durante il Meeting per l’amicizia fra i popoli in corso nel capoluogo di provincia romagnolo. Proprio a quest’annuale evento il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale partecipa tradizionalmente con un suo padiglione che, come spiegato dal viceministro, “organizza una serie di eventi” e con le sue attività consente anche di “spiegare ai cittadini cos’è la cooperazione e cosa significa in quanto elemento importante della politica estera dell’Italia”.

