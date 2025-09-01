MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO D’ONOFRIO INAUGURA UN NUOVO PUNTO PER L’INFANZIA

“Abbiamo riconsegnato alla comunità di Gauro una struttura all’avanguardia: un polo dell’infanzia che oggi ospita sia l’asilo nido che la scuola dell’infanzia.”
Lo annuncia Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella.
Un grande risultato, perché al nostro insediamento questa struttura era completamente abbandonata.
Con impegno, lavoro di squadra e il supporto della macchina amministrativa siamo riusciti a riqualificarla e a restituirla alla città in una veste meravigliosa.
È stato bello abbracciare tutti voi questa sera: questo è il senso più autentico del nostro lavoro.