SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE: “CON CONCERTO NOEMI CI CONFERMIAMO CITTA’ EVENTI”

Sabato sera Sarno ha vissuto emozioni indimenticabili con il concerto di Noemi e il suo Nostalgia Tour 2025. Una piazza gremita e un entusiasmo travolgente hanno reso la serata unica, tra musica ed energia contagiosa.

Piazza 5 Maggio si è trasformata in un palcoscenico di emozioni, luci e musica. Una serata da incorniciare grazie alla voce straordinaria e all’anima intensa di Noemi, protagonista del suo “Nostalgia Tour”, reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo.

Il concerto ha intrecciato intensità artistica, qualità musicale e un’atmosfera di grande emozione. L’artista romana ha conquistato il pubblico con la sua voce potente e il suo carisma inconfondibile, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera e interpretando i suoi successi più amati insieme ai brani più recenti, tra ovazioni, cori e applausi incessanti.

«Noemi e il suo Nostalgia Tour hanno regalato a Sarno emozioni indimenticabili, trasformando Piazza 5 Maggio in un palcoscenico di grande musica» – le parole del Sindaco di Sarno, Francesco Squillante.

«La nostra città continua a dimostrare di saper accogliere appuntamenti di grande livello e non si ferma: settembre porterà nuovi momenti di cultura e spettacolo».

«Un sentito ringraziamento all’Ufficio SUAP – Eventi del Comune di Sarno, alla Polizia Municipale, alle associazioni di volontariato, alla Protezione Civile “I Sarrastri”, al Saro, all’Associazione Nazionale Carabinieri, a Medical Emergency, all’Associazione Guardia Agro-Forestale, alla Croce Rossa e a Sarno Servizi Integrati. Con il loro impegno e la loro professionalità hanno reso possibile la perfetta riuscita di questo evento».