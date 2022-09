MONTORO. FRANCESCO TOLINO: “COMUNITA’ ENERGETICA, PROGETTO PER LE RINNOVABILI”

Arriva, in un momento molto delicata per l’emergenza bollette, la decisione del Comune di Montoro di procedere con l’avvio del progetto per la realizzazione della Comunità Energetica, iniziativa tesa a consentire a gruppi di cittadini di mettere in piedi strumenti per la costruzione di mini impianti per le energie rinnovabili. A sostenere il progetto il Vice Sindaco di Montoro Francesco Tolino.

“Si parte dai pannelli fotovoltaici, ma anche da altri mezzi per la produzione di energia green”, sottolinea Tolino, “con un patto che porterà alla realizzazione di un progetto replicabile favorendo l’aggregazione e creando iniziative che possano superare gli ostacoli finanziari di chi deve finanziare i piani”.