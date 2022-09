SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “NO A MANIFESTAZIONE GIOVANI, MOTIVI SOLO POLITICI”

A poco meno di un mese dalla discussione dinanzi al Tar di Salerno del ricorso elettorale che potrebbe riportare il comune della Valle dell’Irno al voto, è forte la polemica tra il Sindaco Nicola Moretti ed il capogruppo di Solofra Libera Antonello D’Urso. Al centro del dibattito, il diniego che l’amministrazione in carica ha espresso nei confronti della richiesta, protocollata dal Gruppo Giovani di Solofra Libera, per la organizzazione di un evento pubblico, in programma da venerdi’ 9 a domenica 11 Settembre. Il Comune di Solofra, in base alla documentazione esibita in mattinata nel corso di una conferenza stampa, ha motivato il diniego con l’assenza di un interesse pubblico prevalente rispetto al mercato settimanale, in programma nella giornata di sabato, nella stessa area individuata per la manifestazione Summerend. “Siamo dinanzi ad una decisione che di logico e di corretto sotto il profilo burocratico non ha nulla”, sottolinea Antonello D’Urso, “il no alla manifestazione organizzata dai nostri giovani è legato solo a motivi di carattere politico. Ed anche elettorale, considerato che a breve, i nostri elettori potrebbero essere richiamati al voto per scegliere il sindaco. Per fortuna i nostri concittadini sono in grado di comprendere fino in fondo cosa c’è dietro questa decisione che ha negato non a me ma a tutta la città di Solofra un momento di crescita e di confronto”.

