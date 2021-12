NAPOLI. MARESCA TORNA A VESTIRE LA TOGA: SARA’ IN CORTE D’APPELLO A CAMPOBASSO

Il Csm nomina Catello Maresca giudice di corte di appello a Campobasso. Il magistrato, oggi leader dell’opposizione in consiglio comunale, andrà a svolgere funzioni giudicanti di secondo grado come stabilito dal Csm (undici voti a dieci), nello stesso giorno in cui ricorre il decimo anniversario dell’arresto di Michele Zagaria.

«Rispondo serenamente che rispetto le decisioni del Csm e sono contento di rientrare a fare il mio lavoro. Nel contempo cercherò da civico di dare un contributo alla mia città» ha detto Catello Maresca in merito al suo rientro in ruolo, deciso dal Consiglio superiore della magistratura, presso la Corte di Appello di Campobasso.