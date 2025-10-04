NASCE A SALERNO L’ASSOCIAZIONE CAMPANI GIOVANI – 10 E LODE

Si è tenuta, nella giornata di sabato 4 ottobre 2025, presso la sede di via Vincenzo Bello a Salerno, l’assemblea costitutiva dell’associazione “Campani – Giovani 10 e Lode”, una nuova realtà associativa nata con l’obiettivo di prevenire e contrastare le cosiddette dipendenze emergenti che sempre più spesso coinvolgono adolescenti e giovani adulti.

Il nome dell’associazione racchiude la sua missione: “giovani 10 e Lode” sono rivolti ai giovani i 10 punti programmatici presenti nello statuto mentre lode è l’acronimo di LOtta alle Dipendenze Emergenti, un impegno che i promotori intendono portare avanti attraverso attività di sensibilizzazione, formazione e supporto, rivolte a scuole, famiglie e istituzioni per arginare quello che è sempre più un problema sociale di portata non più trascurabile.

Durante l’assemblea costitutiva è stato eletto all’unanimità il presidente nella persona dell’avvocato Manuel Gatto, che ha sottolineato come “la nostra società stia vivendo una trasformazione silenziosa: nuove forme di dipendenza – dai social alle scommesse online, dai videogiochi alla pornografia, dal fenomeno hikikomori fino all’abuso di sostanze stupefacenti reperite in rete – stanno condizionando il benessere dei più giovani. E spesso, dietro alcuni meccanismi del web si nascondono vere e proprie pericolose organizzazioni criminali, per questo è tempo di agire, celermente, in modo concreto e coordinato”.

Sono state inoltre assegnate le seguenti cariche:

Segretario organizzativo regionale:

Renato Gioia – medico cardiologo

Responsabile della comunicazione:

Ernesto Castelluccio, laureando in medicina e direttore radiofonico

Coordinatore interprovinciale: Maresciallo Francesco Giugliano – Maresciallo Arma dei Carabinieri

Direttore scientifico: Rossella Federico – ingegnere chimico

Coordinatore iniziative cittadine:

Lucia Siniscalchi – funzionario pubblico