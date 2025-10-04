NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “CON CIRIELLI UN PRESIDENTE VERO PER LA REGIONE CAMPANIA”

La scelta di candidare Edmondo Cirielli alla Presidenza della Regione Campania è la migliore che il centro destra potesse compiere. L’ho detto più volte e lo ripeto: è l’uomo giusto per questa battaglia! Un politico appassionato e coerente, vicino al territorio, di straordinario spessore istituzionale. Lo scrive il Consigliere Regionale di Fdi Nunzio Carpentieri. Con lui alla guida, il centro destra è assolutamente in grado di vincere anche in Campania.

Siamo pronti, Edmondo. Siamo pronti per sostenerti in questa battaglia. E sono pronto io, che, sin dal 2009, ti sono stato orgogliosamente e fieramente accanto, sempre dalla stessa parte, sempre con lo stesso entusiasmo.

Abbiamo dalla nostra la forza delle nostre idee, il coraggio delle nostre scelte, la determinazione a combattere fino all’ultimo voto. Lo faremo con passione e convinzione, noi che siamo abituati a metterci la faccia, noi che possiamo guardare negli occhi i nostri elettori.

La sfida è appena cominciata. E noi siamo pronti per vincerla!