NASCE ALTERNATIVA, IL GRUPPO DEI DISSIDENTI DEL MOVIMENTO 5 STELLE IN PARLAMENTO

Si dovrebbe chiamare Alternativa: per il momento è un gruppo parlamentare, presente sia alla Camera che al Senato, ma non è escluso che possa diventare un vero e proprio partito, in vista delle prossime elezioni politiche. I dissidenti del M5S, espulsi o, meglio, in attesa di espulsione, non si sono persi d’animo e nell’arco di pochi giorni hanno dato vita al gruppo Alternativa. Sfumata, dunque, almeno per il momento, la possibilità di utilizzare il logo dell’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro: i senatori ed i deputati che hanno votato no alla fiducia al Governo Draghi partono da una novità (il nome) e sono in attesa anche di avere un proprio leader (Alessandro Di Battista?).

