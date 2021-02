OSPEDALE DI CAVA. MUROLO, PASSA E GIORDANO: “SI VA VERSO LA CHIUSURA”

“Sono arrivati 64 infermieri a Salerno, ma non i 15 all’ospedale di Cava. La promessa mai mantenuta dai vertici dell’azienda ospedaliera Ruggi rappresenta l’ennesimo schiaffo alla città e a un’amministrazione comunale distratta dalle belle intenzioni se non accondiscendente.”

E’ quanto scrivono, in un comunicato stampa, i consiglieri Vincenzo Passa, Marcello Murolo e Raffaele Giordano.

“La denuncia del sindacato Cisl Sanità testimonia come, ancora una volta, il Santa Maria dell’Olmo non sia mai tenuto in considerazione se non per drenare risorse umane, sottraendo di conseguenza servizi necessari ai cittadini di Cava e di tutto il vasto bacino di utenza dell’ospedale.”