EBOLI, COMUNALI 2021. IL SINDACO DEL CENTRO SINISTRA ? E MICA C’E’ SOLO IL PARTITO DEMOCRATICO

Non c’è solo il Partito Democratico, ad Eboli, per la scelta del nome del candidato sindaco per le prossime elezioni comunali 2021. Non c’è solo il PD che parte dal nome dell’ex Vice Sindaco Luca Sgroia, già stoppato dalla fuga in avanti del civico Morena. Nella coalizione di centro sinistra che sta lavorando nel comune della Piana del Sele esiste anche Italia Viva ed anche il nome dell’ex parlamentare Tonino Cuomo, già candidato alle comunali del 2015, reduce dall’esperienza alle Regionali con il partito di Matteo Renzi. Cuomo, una lunga carriera politica alle spalle, dal Consiglio Provinciale al Consiglio Regionale, passando per la Camera dei Deputati, potrebbe essere il nome che mette insieme tutti i partiti, oggi alla ricerca di un candidato che possa rappresentare anche un segnale di discontinuità con il recente passo amministrativo di Eboli.

