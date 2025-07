NASCE IL GRUPPO TERRITORIALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER L’ALTO SELE

Una nuova energia per il territorio, al servizio dei cittadini, un nuovo presidio di confronto e dialogo per i bisogni della collettività, è diventata finalmente una realtà per il territorio della Valle del Sele.

“Con grande soddisfazione annunciamo che, nella serata di ieri 30 luglio, a Contursi Terme, abbiamo finalmente ufficializzato la costituzione del nuovo Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle dell’Alto e Medio Sele. Un risultato importante e significativo che rafforza la presenza del Movimento 5 Stelle nei territori e rinnova il nostro impegno per una politica realmente partecipata, trasparente e vicina ai cittadini” così la coordinatrice provinciale Virginia Villani. Il nuovo Gruppo Territoriale unisce in un’unica realtà organizzata i comuni di Contursi Terme, Campagna, Laviano, Oliveto Citra, Colliano e Palomonte, raggruppati sotto la denominazione di Alto e Medio Sele, con l’obiettivo di dare voce alle esigenze delle comunità locali e con loro costruire una rete di attivismo solida e duratura. “Questo importante risultato è stato reso possibile grazie al lavoro condiviso tra iscritti, attivisti e la coordinatrice provinciale Virginia Villani, un lavoro sinergico in piena sintonia con i valori fondanti del MoVimento 5 Stelle: partecipazione attiva, ascolto, radicamento territoriale, cooperazione tra i livelli organizzativi e confronto sul territorio. Sono certo che tutti insieme lavoreremo per la valorizzazione e la crescita del nostro territorio avendo interlocutori sensibili e attenti alle istanze dei cittadini” così Gerardo Piserchia eletto rappresentante del

Gruppo.