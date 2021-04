NASCE IL NUOVO M5S TARGATO GIUSEPPE CONTE: IN ARRIVO COORDINATORI REGIONALI E PROVINCIALI, ECCO CHI SONO

Nasce il M5S verso Italia 2050, il rinnovato Movimento 5 Stelle che, guidato dall’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, punta alle prossime elezioni comunali e, poi, alle Politiche: una trasformazione che passa anche attraverso una organizzazione vera e concreta sui territori, con la creazione dei Coordinamenti Regionali e Provinciali. In Campania, stando alle prime indiscrezioni che filtrano, ci sono già i primi nomi.

Il giovane deputato Luigi Iovino, 28 anni, eletto nella circoscrizione di Napoli, sarà con ogni probabilità il responsabile regionale del nuovo Movimento targato Giuseppe Conte.

In Provincia di Salerno, invece, un ruolo è già pronto per il parlamentare ed ex Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo.