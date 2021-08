NEPPURE LA CRISI AFGHANA TOCCA LE FERIE DEL PARLAMENTO: LE AULE NON SONO CONVOCATE

Agosto, Parlamento mio non ti conosco. E cosi’, dopo qualche timido tentativo da parte di alcune forze di opposizione, di convocare, in via straordinaria, le Camere per ascoltare i Ministri competenti sulla crisi afghana, tutto è tornato alla normalità. Neppure gli eventi straordinari e, per alcuni aspetti, difficili da prevedere, hanno fermato le ferie di parlamentari e governo: i primi torneranno in aula solo nella prima settimana di settembre, gli esponenti dell’esecutivo dovrebbero tenere una seduta del Consiglio dei Ministri entro la fine di Agosto. Per il resto si rimane in ferie, nonostante tutto.

Share on: WhatsApp