A MARCELLINARA (CATANZARO) NESSUNO PUO’ ENTRARE SENZA AVERE IL GREEN PASS

Un esposto contro l’ordinanza del sindaco di Marcellinara (Catanzaro) che vieta l’ingresso in Comune ai cittadini sprovvisti di Green Pass. Lo hanno presentato all’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali la senatrice Bianca Laura Granato (L’alternativa c’è) ed il vicepresidente nazionale del Codacons Francesco Di Lieto. Nel documento inoltrato a Roma il coordinamento per i diritti dei consumatori e la parlamentare chiedono un immediato intervento nei confronti del sindaco Vittorio Scerbo.

“Le misure di sanità pubblica che implichino il trattamento di dati personali – dichiarano Granato e Di Lieto – costituiscono materia di competenza esclusiva dello Stato e previo parere dell’Ufficio del Garante sono sottratte alle competenze degli Enti Locali. A ciò si aggiunge come la normativa nazionale – di rango primario – non abbia previsto l’esibizione della certificazione verde Covid19 (Green Pass) quale condizione per l’accesso dell’utenza agli uffici pubblici”.