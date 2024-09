Ospite della seconda serata della Festa Regionale di Sinistra Italiana, in programma a Salerno, Nichi Vendola, già Presidente della Regione Puglia, oggi Presidente Nazionale di SI, interviene sul Campo Largo, dopo le scelte di Renzi che in Liguria non presenterà la sua lista. E non mancano parole anche per la vicenda Terzo Mandato di De Luca.

