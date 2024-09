CONSORZIO VALLE DELL’IRNO. I DIPENDENTI IN STATO DI AGITAZIONE CONTRO IL DIRETTORE DE BLASIO

La quasi totalità dei dipendenti del Consorzio Valle dell’Irno, l’organismo che si occupa, per conto di molti comuni della zona, di erogare i servizi sociali, hanno proclamato, con una nota indirizzata anche al Prefetto, lo stato di Agitazione, in segno di protesta nei confronti del Direttore De Blasio e di tutto il Consiglio di Amministrazione, per la mancata trasformazione, nonostante gli impegni assunti, del contratto di lavoro da part time a tempo pieno.

Tale stato di cose ha comportato, si legge in una nota diffusa dalla UIL, nell’ambito della dinamica del rapporto lavorativo, per ogni singolo ricorrente, l’esecuzione di prestazioni di lavoro settimanali pari a 35 ore, in luogo dellecontrattualizzate 18/15 ore del part time, richiamate solo formalmente nei singoli contratti sottoscritti dai dipendenti.

Visti gli innumerevoli vani tentativi che la scrivente sigla ha cercato di esperire con l’Azienda, nonostante la instaurata azione giudiziaria da parte dei dipendenti presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, RG 4386/2024, per finalità che non è dato conoscere, a tutt’oggi la stessa non ha fornito alcun riscontro