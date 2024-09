ROSSELLA SESSA: “NAPOLI, GRANDE SUCCESSO PER EVENTO PPE. FORZA ITALIA PRONTA A GOVERNARE LA REGIONE”

“Forza Italia, in Campania, continua a raccogliere consensi ed a crescere tra cittadini ed imprese: dopo aver ospitato, esattamente un anno fa, a Paestum, il Berlusconi Day, oggi da Napoli, arriva l’ennesimo riconoscimento per tutta la classe dirigente, guidata dal nostro Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, con la convention europea di tutti gli europarlamentari del PPE.”

E’ quanto dichiara Rossella Sessa, già Parlamentare di Forza Italia, Responsabile Regionale per FI in Campania del Dipartimento disabilità e politiche sociali.

“Sono stati tre giorni” continua Sessa, ” di dibattiti e confronti fondamentali per il nostro futuro, a cominciare dal tema del Mediterraneo, magistralmente condotto dal Ministro Antonio Tajani, che ha ricordato come il “mare nostrum” sia anche fonte di sviluppo economico. Dalla Campania, da Napoli, riparte il riscatto di un territorio che per tornare a crescere ha bisogno di una classe politica nuova, di un progetto politico realizzabile e di donne ed uomini che affondano le proprie radici nei valori del Partito Popolare.”