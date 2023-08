NICOLA PROVENZA VERSO IL COORDINAMENTO DI SALERNO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Sarà l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza il nuovo – e primo – Coordinatore cittadino per Salerno del partito di Giuseppe Conte. Il voto, previsto per la giornata del 31 Agosto, sancirà l’accordo già raggiunto tra le diverse anime del Movimento 5 Stelle di Salerno: a poco meno di un anno dalle Elezioni Politiche del 2022, per Provenza si tratta di un ritorno alla politica attiva. Il nome dell’ex deputato è stato preferito a quello di un altro grande ex del M5S: il già Senatore Andrea Cioffi che, pure, si era speso in prima persona per essere indicato come Coordinatore Cittadino del Movimento 5 Stelle di Salerno. Fuori dal Coordinamento anche i consiglieri comunali, eletti alle Comunali del 2021, Lambiase e Pecoraro.

