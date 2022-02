NOCERA INFERIORE. FDI E GIOVENTU’ NAZIONALE: “INTERVENTI CONTRO LE BABY GANG”

“I tristi episodi di violenza che stiamo vivendo a Nocera Inferiore sono l’immagine di una società allo sbaraglio e abbandonata dalla politica. Il disagio giovanile è cresciuto tantissimo in questi anni. La violenza e il recare danno al prossimo uniti alla disoccupazione, al covid, all’isolamento sociale e a nessuna prospettiva di crescita personale, sono ormai, con rammarico, parte integrante della nostra comunità” dichiara in una nota il dirigente regionale di GN Gennaro Andrea Coppola. “Le recenti brutali aggressioni che hanno coinvolto giovani e giovanissimi nocerini, verificatesi nei pressi di due bar a Nocera Inferiore, sia venerdì sera sia domenica sera (21/01 e 23/01), sono la peggior pubblicità che la nostra città potesse avere in questo periodo storico. La nostra grande Nocera è assediata da baby gang che non hanno ideali, non hanno educazione e rispetto. Ragazzi violenti che vivono secondo altri sistemi di comunità, che però noi non accettiamo. Sistemi di una società diversa che non si integrano con i nostri valori quali il rispetto delle persone e delle istituzioni, il rispetto per la Patria, l’onore e il vivere civile” scrivono in una nota i membri di GN Nocera Inferiore Marco Spiniello, Marco Benevento, Antonio Parisi, Antongiulio Papi, Domenico Salzano. “Il dilagare di questi episodi di violenza, soprattutto nel fine settimana, è la percezione, errata, di rimanere impuniti. Noi di Gioventù Nazionale vogliamo che la politica faccia gli interessi della comunità e dei giovani nocerini attraverso la programmazione e l’attuazione di un piano sicurezza e controllo del territorio”, dichiara in una nota, il dirigente regionale di GN, Gennaro Andrea Coppola. “E’ doveroso discutere con l’amministrazione se davvero la sicurezza della nostra comunità sia una priorità o meno. La nostra proposta infatti per l’amministrazione comunale è quella di richiedere un aumento dell’organico dei vigili urbani e quello di aprire un dialogo con il prefetto per aumentare il numero di forze dell’ordine sul territorio Nocerino. È importante quindi un maggior controllo nel fine settimana” così scrivono i membri del gruppo GN Nocera Inferiore Marco Spiniello, Marco Benevento, Antonio Parisi, Antongiulio Papi, Domenico Salzano, Gennaro Andrea Coppola, il Coordinatore Cittadino Raffaele Gustato e la responsabile della Comunicazione Clotilde Galano.

Share on: WhatsApp