NOCERA INFERIORE. L’ATTACCO DELL’EX SINDACO TORQUATO: “LE CARD PASSANO, I PROBLEMI RESTANO”

Anche nell’ex Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato interviene nella vicenda social card che ha travolto la Giunta dell’attuale primo cittadino Paolo De Maio.

“Tornando ieri da Salerno” scrive Torquato “ho avuto una “folgorazione”: non saremo mai competitivi finché rimarremo come siamo, piccoli comuni di appena 20km quadrati, un grande “rione” e nulla più.

Anzi 13 grandi rioni, tra Scafati e Cava. La competitività non è una sfida, ma una prospettiva di vita per noi e per chi resta. E nell’Agro siamo ai “de minimis”. Un’opera pubblica resta una piccola opera pubblica.

Un piano del traffico non diventerà mai un vero piano di mobilità. I trasporti restano metropolitane frammentate ma non saranno mai treni per andare lontano. L’economia rimarrà sempre piccolo sviluppo.

E “mi ritorna in mente”, come dice la canzone, quel tentativo del 2013 di ri-unificare la Storia tra Nocera e Nuceria, fino alla Nocera de Pagani. L’alternativa? Andarsene? O restare a giacere nell’eterna periferia di qualcun altro.

Perché le card passano, i problemi restano qui.”