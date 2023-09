PROVINCE AL VOTO, SVOLTA A ROMA. ELEZIONI POSSIBILI NEL 2024, PROROGA PER I CONSIGLI

Si cambia velocità e si torna ai vecchi obiettivi, quelli considerati importanti prima della pausa estiva: la maggioranza del Governo Meloni imprime una netta accelerata alla legge per il voto diretto per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale che, nella prossima settimana, potrebbe essere licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato ed arrivare in aula già per Ottobre. E con un primo voto positivo in aula cambierebbe tutto l’attuale scenario, anche perchè il 10 e l’11 di Ottobre è in programma l’assemblea nazionale dell’Upi, dove ci potrebbe essere anche una presa d’atto della nuova normativa, con l’attesa di un provvedimento di proroga da parte del Governo per il mandato dei Consigli Provinciali e dei Presidenti

