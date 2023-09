NOCERA SUPERIORE, C’E’ UN CASO SOCIAL CARD NEL COMUNE DEL SINDACO CUOFANO

Come riportato dal sito del quotidiano L’Ora, si allarga il caso Social card in provincia di Salerno. I politici con la tessera in tasca potrebbero aumentare. Dopo Nocera Inferiore, dove ci sono state le dimissioni di tre assessori (tra cui il vicesindaco) si spulciano nomi nelle altre amministrazioni comunali.

Da Nocera Inferiore a Superiore, il passo è breve. E a quanto pare qui all’interno della maggioranza Cuofano ci sarebbero degli aventi diritto. Almeno uno, secondo i bene informati. Certo occorrerà verificare se gli aventi diritto hanno ritirato o meno il contributo. Anche se il caso Nocera Inferiore dovrebbe aver fatto scuola. Qui la polemica politica non si ferma e una manifestazione pubblica è stata promossa per le prossime ore con l’amministrazione De Maio che resta sotto pressione. Ma a quanto pare potrebbe non essere l’unica.