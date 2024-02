NOCERA SUPERIORE. CENTRO DESTRA TRA DUE NOMI PER LE COMUNALI: MONTALBANO E PAGANO

E’ Gaetano Montalbano il nome piu’ gettonato, in queste ore, all’interno del centro destra della città di Nocera Superiore. L’ex Sindaco del centro dell’Agro, attualmente dirigente di Forza Italia, rappresenta il nome piu’ forte per la prossima tornata elettorale, capace di coinvolgere anche numerosi civici ed anche pezzi del centro sinistra. Le trattative, pero’, non decollano, anche per l’ostruzionismo di alcuni partiti del centro destra che vorrebbero far trascorrere piu’ tempo, anche per far scemare l’entusiasmo che, in queste ore, cresce, attorno al nome di Montalbano. Sul tavolo del centro destra, che non si è ancora, ufficialmente, riunito resta anche il nome dell’attuale consigliere comunale Franco Pagano, indicato a Giugno dello scorso anno dal Fratelli d’Italia, come candidato sindaco con il sistema delle Primarie.

