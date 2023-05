NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. PRIMARIE CENTRO DESTRA ? IN SETTIMANA DECISIONE FINALE

Non è stata ancora sciolta la riserva sulla celebrazione delle Primarie, nel Comune di Nocera Superiore, per la scelta del candidato del centro destra da mettere in campo per la prossima tornata elettorale, in programma nella primavera del 2024. In settimana, infatti – pare nella serata di giovedi’ – in programma l’ennesima riunione per verificare il regolamento, la data (resta ancora in piedi l’ipotesi del 17 Giugno) ma soprattutto i criteri per accettare le candidature alle Primarie. Restano molti dubbi sulla possibilità concreta che le Primarie si tengano a Nocera Superiore: la decisione finale e definitiva nel corso di questa settimana che si è appena aperta.

