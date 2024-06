NOCERA SUPERIORE. E’ GENNARO D’ACUNZI IL NUOVO SINDACO DEL CENTRO DELL’AGRO

E’ Gennaro D’Acunzi il nuovo Sindaco di Nocera Superiore. Il medico, sostenuto da un raggruppamento di liste civiche, è in netto vantaggio, nel turno di ballottaggio, rispetto ad Enrico Bisogno, quello che era il candidato designato dall’ex primo cittadino di Nocera Superiore Giovanni Cuofano.

Per Nocera Superiore si volta pagina e dopo 10 anni di gestione Cuofano, l’amministrazione comunale passa nelle mani di D’Acunzi, per il quale ci sarà una influenza determinante anche del fratello Pasquale, esponente provinciale di Fratelli d’Italia ed intenzionato ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Regionali in Campania.