Gaetano Carratu’ è il nuovo Sindaco di Montoro. Con una percentuale vicina al 60% Carratu’ ha battuto il sindaco uscente Giaquinto dopo una lunga campagna elettorale.

Carratù, che già al primo turno aveva ottenuto la maggioranza all’interno del Consiglio Comunale, ha battuto il sindaco in carica Giaquinto che, nel corso dei 5 anni del suo mandato, ha, via via, perso per strada, il sostegno di numerosi alleati.