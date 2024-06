PRESIDENZA AUSINO. IL SINDACO DI CETARA DELLA MONICA RIVENDICA LA PRESIDENZA DELL’ENTE

Il Comune di Cetara, il piu’ piccolo di tutti i comuni che fanno parte dell’Ausino, il Consorzio Idrico che fornisce un importante territorio della Provincia di Salerno, rivendica la Presidenza dell’Ente, con il sindaco Roberto Della Monica in prima persona pronto a svolgere il doppio ruolo di primo cittadino e di guida dell’Ausino. Alla vigilia dell’Assemblea dei Soci, che ad inizio luglio dovrà rinnovare gli organismi dirigenziali dell’Ausino, arriva la notizia che metterebbe fuori dai giochi altri comuni importanti, a cominciare da quello di Cava de’ Tirreni che, fino ad oggi, ha tenuto nelle mani le redini della società. La possibile candidatura di Della Monica metterà d’accordo tutti gli enti coinvolti ? Pare che, per il momento, l’autocandidatura del Sindaco di Cetara non stia raccogliendo il massimo della soddisfazione da parte di tutte le amministrazioni comunali coinvolte.

