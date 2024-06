NOCERA SUPERIORE. GENNARO D’ACUNZI ALLE PRESE CON LA GIUNTA: FRANCO PAGANO SARA’ VICE SINDACO

Vinte le elezioni comunali, adesso è tempo di governare: con tante aspettative da parte dei cittadini di Nocera Superiore che hanno scelto Gennaro D’Acunzi, anche, ma non solo, per la voglia di cambiamento, dopo i 10 anni di governo Cuofano. Ed allora D’Acunzi, con la presenza sempre discreta del fratello Pasquale, sta già valutando le diverse ipotesi di Giunta che, in ogni caso, partono da un punto fermo: la nomina di Franco Pagano alla carica di Vice Sindaco. Un segnale politico importante per l’ex esponente di Fratelli d’Italia che, a poche settimane dalla chiusura delle liste, ha avuto il coraggio di sbattere la porta del partito di Giorgia Meloni e di sposare il progetto politico di Gennaro D’Acunzi.

