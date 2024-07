NOCERA SUPERIORE. GENNARO D’ACUNZI PROCLAMATO SINDACO, GIUNTA ANCORA IN ALTO MARE

E’ il momento di Gennaro D’Acunzi: mercoledi’ 10 luglio, a partire dalle 10:00, nell’Aula Consiliare del Comune di Nocera Superiore, la proclamazione ufficiale del neo sindaco ed il passaggio di consegne con l’oramai ex primo cittadino Giovanni Cuofano. Tempi lunghi, invece, per la proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale, considerato anche il numero elevato di contestazioni e, proprio dalla ufficializzazione dei nomi che andranno a sedere in consiglio, dipenderà la composizione della Giunta Comunale di Nocera Superiore, come anche dell’elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

Il toto giunta, per il momento, vede tra i favorit: Antonietta Battipaglia (Vice Sindaco), Nicoletta Fasanino (assessore esterno), Angelo Padovano (assessore esterno al Bilancio), Franco Pagano (assessore ai Lavori Pubblici), Giuseppe Salzano (assessore alle Politiche Sociali).