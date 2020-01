NOCERA SUPERIORE. GRUPPO FDI: “UN DEFIBRILLATORE SALVA VITA IN OGNI FRAZIONE”

“Trasformiamo Nocera Superiore in una città cardioprotetta, grazie alla installazione di un defibrillatore nei punti nevralgici del territorio, con corsi di formazione per l’utilizzo del prezioso strumento salva vita organizzati direttamente dall’amministrazione comunale”. La proposta arriva dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Carmine Amato, Franco Pagano e Giuseppe Fabbricatore.

“Con un piccolo sforzo economico, che potrebbe essere garantito anche dagli imprenditori del territorio”, continuano gli esponenti di FDI, “è possibile rendere la nostra città cardioprotetta. Sara’ fondamentale il coinvolgimento delle associazioni di protezione civile ed anche di quelle sportive, come anche la partecipazione delle associazioni del commercio. Ci risulta, tra l’altro, che un primo defibrillatore fu acquistato, e mai messo in funzione, da questa amministrazione comunale nel 2015: cosa è stato fatto in 5 anni ? Ne chiederemo contezza, con una apposita interpellanza, nel corso del prossimo consiglio comunale”.