LEGA, VERSO LE REGIONALI 2020. C’E’ ANCHE IL NOME ZITAROSA TRA I POSSIBILI CANDIDATI

In attesa della riunione, in programma domenica 26 gennaio al Polo Nautico di Salerno, con i vertici nazionali, regionali e provinciali della Lega, negli ambienti del partito di Matteo Salvini iniziano a circolare i primi nomi che potrebbe comporre l’elenco dei 9 candidati al Consiglio Regionale in Provincia di Salerno. Tra questi potrebbe esserci anche Zitarosa. Giuseppe ? L’attuale consigliere comunale della Lega a Salerno città ? Potrebbe ma non è esclusa qualche sorpresa come ad esempio la candidatura della figlia dello stesso Zitarosa, qualora fosse necessaria un nome femminile per il rispetto delle quote di genere.

