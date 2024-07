NOCERA SUPERIORE. IL GIALLO DELL’ANNULLAMENTO DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

E’ stata annullata la cerimonia di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale di Nocera Superiore, in programma per la mattina di oggi: ancora lunga, dunque, l’attesa prima di conoscere il nome di tutti i nuovi consiglieri comunali del centro dell’Agro. Non si conoscono, almeno in maniera ufficiale, le ragioni del rinvio ma, pare, che alla base della decisione ci siano ragioni legate alle posizioni singole di alcuni consiglieri comunali eletti nel corso dell’ultima tornata elettorale. Intanto, con la scelta di rinviare la proclamazione degli eletti, si allungano anche i tempi per la composizione della Giunta da parte del neo Sindaco Gennaro D’Acunzi.

